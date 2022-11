Incidente stradale a Squillace, tre feriti

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute alle 18.45 di ieri sulla SP per raggiungere il comune di Squillace per incidente stradale.

La vettura interessata una Dacia Sandero che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo in un fossato adiacente la sede stradale. A bordo della vettura due donne e un bambino. La conducente incastrata nell’abitacolo veniva estratta dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del SEU118.

I tre occupanti, feriti, venivano trasferiti presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Recuperata l’automobile con ausilio dell’autogrú giunta dalla sede centrale.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.