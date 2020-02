Incidente stradale in Canada, muore immigrata calabrese

Un incidente stradale a Vughan centro alle porte di Toronto è costato la vita a Cecilia Pirone, nata a San Nicola da Crissa ma da oltre 50 anni residente in Canada.

L’incidente è avvenuto su Weston e l’Hw 400 nei pressi di Woodbridge alle 13:45, quando la macchina condotta dal marito si è scontrata con un altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Cecilia deceduta sul colpo, mentre il marito Tommaso Marchese, anche lui del centro della Valle dell’Angitola, insieme ad altre due persone è stato trasporto in ospedale in gravi condizioni, ma non destano in pericolo di vita.

Cecilia Pirone lascia tre figli: Nicola, Enza e Maria, gli adorati nipoti. La notizia è arrivata anche nel piccolo centro delle Pre Serre dove risiedono altri familiari della vittima.