Incidente stradale nella zona sud di Catanzaro, due feriti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 19.40 circa su viale Cassiodoro, in prossimità di loc. Dulcino, zona sud di Catanzaro per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat Seicento ed un Suzuki Jimny. A bordo delle vetture i soli conducenti una donna ed un uomo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a collaborare con il personale sanitario del Suem118 nel prestare soccorso ai due malcapitati che successivamente venivano trasportatii presso struttura ospedaliera. Inoltre si provvedeva alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri e polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Disagi per la viabilità. Al momento il tratto di strada interessato dal sinistro chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia.