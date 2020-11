Un uomo è morto dopo essere stato investito sulla rampa di accesso alla strada statale 106 Var, a Simeri Crichi, nel Catanzarese.

L’uomo stava camminando a piedi quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un’autovettura. Sul posto sono intervenuto i carabinieri della locale stazione, le squadre Anas e il personale del 118.