Incidente stradale provoca la morte di un ventenne, Iemma: “Una tragedia che ci colpisce profondamente”

«La notizia della tragica scomparsa di un giovane di soli vent’anni, avvenuta questa notte lungo la tangenziale Est, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia del ventenne, colpita da un dolore che nessuna parola può lenire».

Lo dichiara la vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma, che questa mattina prenderà parte all’incontro promosso dall’Automobile Club Catanzaro con il patrocinio del Comune, presso l’Auditorium Casalinuovo, sul tema della guida sicura e dell’educazione stradale.

«“In strada ed in pista vincono le regole” – ha sottolineato Iemma – è il titolo dell’iniziativa che oggi, con amara coincidenza, acquista un significato ancora più profondo. L’educazione alla sicurezza stradale non può essere una semplice attività formativa, ma deve diventare un impegno costante, condiviso da istituzioni, scuole, famiglie e associazioni. Solo attraverso la consapevolezza, il rispetto delle regole e una cultura della responsabilità potremo sperare di evitare tragedie come quella che oggi ci ferisce».