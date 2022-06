Incidente stradale sul lungomare di Catanzaro

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle ore 07.05 sul lungomare nel quartiere marinaro del comune di Catanzaro per incidente stradale.

Coinvolte nel sinistro due autovetture una Alfa Romeo 159 parcheggiata bordo strada ed un Range Rover Evoque. Quest’ultimo a seguito dell’impatto si ribaltava sulla sede stradale.

A bordo delle due auto i soli conducenti che fortunatamente non hanno riportato ferite. Gli stessi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure ed i controlli del caso in ambulanza senza necessità di trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e del sito in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Il tratto di lungomare interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.