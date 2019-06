Incidente stradale sulla Ss 106 nel catanzarese, due feriti

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta alle ore 14.30 circa sulla SS106 all’ingresso del centro abitato del comune di Botricello per incidente stradale.

Tre i mezzi coinvolti una Fiat Multipla, una Ford Focus ed un automezzo da cantiere.

Feriti i conducenti delle due vetture al momento presi in cura dal personale sanitario del Suem 118.

Carabinieri e Anas sul posto per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità, transito alternato su unica corsia.