Un incidente stradale si è verificato stamane intorno alle ore 6 sulla strada provinciale che collega Squillace e Vallefiorita. Per cause in corso di accertamento, un’automobile è uscita fuori strada, dopo essere sbandata.

Si tratta una Alfa Romeo spider, alla cui guida vi era un giovane di 35 anni. Sul posto, i Carabinieri, i vigili del fuoco e il servizio sanitario 118. Il conducente dell’auto poi è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Carmela Commodaro – S1TV