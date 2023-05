Incidente sul lavoro in Calabria, boscaiolo muore travolto da un albero

Si svolgeranno oggi a Martirano Lombardo i funerali di Vincenzo Gallo, deceduto in un tragico incidente.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo, un boscaiolo di 60 anni, avrebbe perso la vita dopo essere stato travolto da un albero durante alcuni lavori di taglio.

L’episodio, al vaglio della magistratura, si è verificato nel tardo pomeriggio del 28 aprile nella frazione Passeri di Martirano Lombardo. A nulla sono serviti l’intervento dell’elisoccorso e del 118.

Purtroppo, a causa delle gravi ferire riportate sul corpo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Appresa la notizia il comune di Martirano Lombardo ha espresso vicinanza alla famiglia: “Quest’anno il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, assume un significato duplice per Martirano Lombardo: nel commemorare tutti i nostri caduti sul lavoro, oggi osserviamo una giornata di silenzio per commemorare il nostro paesano Vincenzo. L’Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo è vicina alla Famiglia Gallo per la perdita del caro Vincenzo”.