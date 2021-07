Incidente sul lavoro in Piemonte, betoniera si ribalta in un torrente: muore autista calabrese

Un cosentino di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi in Piemonte. In particolare, l’uomo era alla guida di un mezzo da lavoro, una betoniera, precipitato dal ponte sulla strada di Predosa (Alessandria). L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 e, all’arrivo dell’elisoccorso, l’uomo era già deceduto.

Il conducente si chiamava Giuseppe Cerminara, 44 anni, ed era residente a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

Il corpo dello sfortunato autista è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri ed è stato portato all’obitorio del cimitero di Novi Ligure a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una ditta qualificata è intervenuta con un grossa gru per recuperare il mezzo pesante precipitato nell’alveo del torrente Orba, mentre le squadre da terra hanno dovuto disboscare l’area vicino al torrente e chiudere la strada provinciale.