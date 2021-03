Incidente sul lavoro, muore operaio di 42 anni colpito da una trave

Un operaio di 42 anni, di Reggio Calabria, dipendente di un’impresa impegnata a Placanica in lavori di ristrutturazione esterna del castello, è morto oggi in un incidente sul lavoro. L’uomo, secondo quanto si è appreso, è stato colpito da una trave che si è staccata all’improvviso.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma l’uomo era già morto. I carabinieri della Stazione di Placanica hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incidente ed hanno posto sotto sequestro il cantiere.

“Quanto accaduto – è il commento del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – ci lascia attoniti e sgomenti. Esprimo a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale e metropolitana sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima a cui va l’abbraccio di tutta la comunità reggina”.

“Si tratta purtroppo dell’ennesimo, tragico, episodio che si consuma su un luogo di lavoro, evidenziando ancora una volta quanto il problema della sicurezza nei contesti lavorativi sia ormai diventata una vera e propria emergenza sociale da porre al centro dell’agenda politica. Per questo occorre fare molto di più sul terreno delle misure in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso un rinnovato e più incisivo impegno da parte della classe politica di concerto con le parti sociali, per fare in modo che eventi come quello di oggi non si ripetano più”.