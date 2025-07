Incidente sul lavoro, operaio 61enne muore travolto dal crollo di un muro

Un operaio di 61 anni, Franco La Cava, originario di Malvito, è morto in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere privato situato in contrada “Corvo”, nel territorio comunale di Altomonte, nel cosentino.

L’uomo era impegnato nella demolizione di un muro di sostegno e nella sua ricostruzione insieme a un altro operaio che era a bordo di un escavatore.

La dinamica dell’incidente ancora non è ancora del tutto chiara. Secondo quanto si è appreso, sembra che, per cause in corso di accertamento, una parte del vecchio muro si sia improvvisamente staccata travolgendo La Cava.

Inutili i soccorsi. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Altomonte e i colleghi della Compagnia di Castrovillari che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La Procura di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio, ha aperto un fascicolo. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma che è stata portata nell’obitorio dell’Ospedale di Castrovillari e nelle prossime ore dovrebbe disporre l’esame autoptico.