Incidente sulla Ss 106 a Pietragrande, una donna trasportata in ospedale

Incidente stradale sulla statale 106, poco fa, intorno alle ore 10.30. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo per Pietragrande di Stalettì tra un Fiat Fiorino e una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento.

Ad avere la peggio una donna che era alla guida della Fiesta, che ferita è stata condotta in ospedale con un’ambulanza del Suem 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Traffico bloccato con lunghe file e disagi al transito veicolare da e per Soverato. (foto Franco Sinopoli)

Carmela Commodaro – S1TV