Incidente sulla SS 106 a Santa Caterina dello Ionio per la scorta di Gratteri

Un Natale di paura quello vissuto ieri, 25 dicembre 2025, lungo la famigerata Strada Statale 106 “Ionica”. Intorno alle ore 12:30, nel pieno centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, un grave incidente stradale ha scosso la comunità locale, coinvolgendo un mezzo della scorta del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri.

​La dinamica

​Secondo quanto comunicato dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, il sinistro si è verificato nei pressi di un esercizio commerciale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un veicolo blindato in dotazione al dispositivo di tutela del magistrato è rimasto coinvolto nell’impatto, che ha travolto anche due pedoni che si trovavano a bordo strada in quel momento.

​È stato confermato che, al momento dell’incidente, il Procuratore Gratteri non si trovava a bordo del mezzo.

​I soccorsi

​Il bilancio è di tre feriti: i due civili e un occupante della vettura di scorta. Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati d’urgenza in ospedale in codice arancione. Sebbene le loro condizioni siano serie, non risultano, dalle prime informazioni, in imminente pericolo di vita.

​Indagini in corso

​Le forze dell’ordine sono giunte immediatamente sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi planimetrici e gestire la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei detriti. Spetterà ora agli inquirenti ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

​L’ennesimo incidente sulla “Strada della Morte” riaccende i riflettori sulla pericolosità della SS106, specialmente nei tratti che attraversano i centri abitati, anche in un giorno di festa.