Incidente sulla Ss 280 “Dei Due Mari”, 2 feriti

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale è intervenuta alle ore 20.30 circa sulla SS280 direzione Catanzaro in prossimità dello svincolo di Marcellinara per incidente stradale.

Tre gli automezzi interessati dal sinistro, una Peugeot 208, un Mercedes ed un furgone Volkswagen.

Cinque i passeggeri coinvolti a bordo degli automezzi.

Ferito il conducente della Peugeot e la passeggera della Mercedes che venivano affidati alle cure del personale medico del Suem118 per le cure del caso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza le vetture e la zona del sinistro.

Sul posto Polizia Stradale per quanto di competenza.

Il tratto della SS280 chiuso al transito per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

Attualmente ripristinato il transito su singola corsia in attesa della rimozione dei mezzi.