Incidente sulla SS 283 “delle Terme Luigiane”, una persona perde la vita

A causa di un incidente , è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la Strada Statale 283 “delle Terme Luigiane” al km 36,300, nel territorio comunale di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona ha perso la vita.

Sul posto sono presenti l’elisoccorso, i Carabinieri, i sanitari del 118 e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale.

Il traffico è temporaneamente deviato su strade locali con segnalazioni sul posto.