Incidente sulla Statale 106 a Montauro, quattro feriti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 15.15 circa sulla SS106 in loc. Cala lunga nel comune di Montauro per incidente stradale.

Quattro le vetture coinvolte una Fiat 500, una Dacia Sandero, una Volkswagen Caddy ed una Renault Arkana.

Quattro i passeggeri feriti che venivano affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Al momento la corsia Sud della SS106 nel tratto interessato dal sinistro chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.

Transito su singola corsia in senso unico alternato. Sul posto Carabinieri e Polizia per gli adempimenti di competenza e viabilità. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.