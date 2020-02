Incidente sulla Statale 106, feriti

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” rende noto che nell’incidente avvenuto pochi minuti fa in contrada Insiti nel Comune di Corigliano Rossano per fortuna non ci sono vittime o feriti gravi ma solo tanta, tanta paura.

Confermiamo lunghe code e disagi alla circolazione per cui chiediamo massima attenzione ai cittadini sulla strada che ci chiedono informazioni.

L’Associazione, infine, nel ringraziare quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci foto e informazioni coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106.