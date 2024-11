E’ Assunta Migliazza, 43 anni, di Girifalco, la vittima dell’incidente avvenuto oggi nella tarda mattinata ad altezza dello svincolo per Squillace, per incidente stradale.

La giovane donna si trovava alla guida di una Fiat Panda che è andata ad impattare contro una Ford Focus per cause ancora in corso di verifica.

La donna, sposata con un imprenditore nel settore dei supermercati, dove anche lei lavorava da cassiera, lascia 3 figlie, Barbara, Caterina e Mery.