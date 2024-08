Incidente sulla Statale 106 “Jonica”, muore motociclista 40enne

È morto poco dopo il suo arrivo nell’ospedale a Cosenza il centauro, Umberto Graziano, di 40 anni, di Corigliano Rossano, imprenditore edile, che questa mattina in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto sulla statale 106 ionica, nei pressi di contrada Lampa Bucita nel Comune di Corigliano Rossano.

L’uomo era stato immediatamente soccorso e, per la gravità delle ferite riportate nell’incidente stradale, trasferito in eliambulanza nell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

A causa di un incidente stradale, è rimasta chiusa fino alla fine delle operazioni, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 “Jonica”, al km 328,900 all’altezza di Corigliano-Rossano (Cosenza). Il sinistro, ha coinvolto un’auto e una moto.

Nell’impatto violentissimo la moto, sbalzata da una parte all’altra della carreggiata si è praticamente disintegrata.

Sul posto sono giunte squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.