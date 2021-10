Incidente sulla Statale 106, muore una 58enne dopo giorni di agonia

Lo comunica l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” con un post su Facebook:

“Questo il volto di CESARINA ANTONIA MUTO, 58 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sulla famigerata asfalto della strada Statale 106.

“Una donna ma anche una mamma che ha perso tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre. Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, una delle sue figlie migliori…! Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta “società civile” incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore da decenni!”

“L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rivolge un pensiero alla Famiglia adesso persa nel dolore più profondo e drammatico, alla comunità amica di Isola Capo Rizzuto, ai parenti ed agli amici tutti”.