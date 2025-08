Incidente sulla Statale 106 nel catanzarese, 2 feriti

Una squadra del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta per un secondo incidente stradale avvenuto sulla SS106, in corrispondenza del bivio per località San Vincenzo di Sellia Marina.

Coinvolte due vetture: una BMW e una Citroën Berlingo.

A bordo della Citroën viaggiavano il conducente e due donne anziane. Le due passeggeri, ferite, sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferite in ospedale. Illesi i conducenti dei due veicoli.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il tratto di SS106 interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso.