Incidente sulla Statale 106, traffico in tilt nei pressi di Soverato Sud

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi lungo la Statale 106, in prossimità dell’uscita Soverato Sud, causando pesanti disagi alla circolazione.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte più vetture, ma fortunatamente non si registrano vittime né feriti gravi.
Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità.
Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata hanno reso necessario il rallentamento del traffico in entrambe le direzioni di marcia.