A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ed un veicolo leggero, è attualmente chiusa la strada statale 106 “Jonica”, al chilometro 260,800, in entrambe le direzioni, in località Strongoli, in provincia di Crotone.

La viabilità è temporaneamente deviata sulla rete locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.