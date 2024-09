Incidente sulla Statale 106, una persona perde la vita

A causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito un tratto della strada statale 106 “Jonica”, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 229,775, in località Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone.

Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – un giovane di 23 anni ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

La circolazione è deviata in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, l’Elisoccorso del 118 e le Forze dell’Ordine, al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.