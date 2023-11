Incidente sulla Statale 106, una persona perde la vita

Sulla strada statale 106 “Jonica”, a causa di un incidente, si registrano rallentamenti, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 42,200 a Bova Marina in provincia di Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli, nell’impatto una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita.

Il personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.