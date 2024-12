Incidente sulla Statale 18, tre feriti e disagi al traffico

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è impegnata per incidente stradale sulla SS18 nel comune di Nocera Terinese.

Tre i mezzi coinvolti, una vettura BMW, un Autofurgone ed un mezzo pesante adibito al trasporto di materiale inerte. Quest’ultimo a seguito dell’impatto finiva fuori dalla carreggiata lato mare.

Feriti in modo non grave i tre conducenti dei veicoli. Gli stessi affifdati alle cure del personale sanitario del Suem118 venivano trasferiti presso struttura ospedaliera di Lamezi Terme per ulteriori accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Attualmente nel tratto della SS18 interessata dal sinistro transito su unica corsia a senso unico alternato.

Sul posto carabinieri per i rilievi di competenza e personale tecnico Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.