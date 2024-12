Incidente sulla Statale 283, diversi feriti

Incidente per fortuna con feriti lievi, trasportati in ospedale per i dovuti controlli quello avvenuto stamani sulla tra San Marco Argentano e Fagnano Castello nei pressi della galleria di San Lauro.

Per cause in corso d’accertamento, ma soprattutto per la presenza della tantissima acqua sull’asfalto i due mezzi più grandi sono entrati in collisione intorno alle ore 8,45 e subito dopo è sopraggiunta un’utilitaria rimasta coinvolta nel sinistro.

Immediati i soccorsi con l’arrivo di due autoambulanze e di una pattuglia del Norm della Compagnia di San Marco Argentano oltre ai militari di Fagnano Castello per gli accertamenti del caso.

Visti i veicoli convolanti all’ingresso della galleria, il traffico veicolare è rimasto bloccato il tempo necessario per rimuovere i veicoli tramite appositi carro attrezzi chiamati per l’occorrenza.

La pioggia battente conseguente all’allerta meteo delle ultime ore diramato dalla protezione Civile impone molta prudenza nel percorrere l’arteria che dall’Esaro conduce verso il Tirreno.