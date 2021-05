Incidente sull’A2 tra due auto, una persona è deceduta

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Fisciano, tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia Terme, a causa di un incidente avvenuto al km 329,000 nel comune di Curinga (CZ).

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli; nello scontro una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas. La circolazione sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento: Violento scontro tra un furgone e un’auto sull’A2, un morto