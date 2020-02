Incidente sull’A2 tra Rogliano e Cosenza, un morto

Ennesimo incidente mortale sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nella notte, al km 269. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada, questa mattina una lunga coda si è formata nel tratto stradale, in direzione nord, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza.

Nell’incidente sarebbe coinvolto anche un tir ma sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al decesso di una persona (la cui identità non è stata ancora resa nota).

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per accertare la dinamica del sinistro, l’Anas e i soccorsi. Al momento il traffico sta lentamente tornando alla normalità.