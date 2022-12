Incidente sull’A2, una persona deceduta e due feriti

Sulla A2 ‘autostrada del Mediterraneo’ il traffico è provvisoriamente bloccato, a causa di un incidente al km 383,158, nel tratto a doppio senso di circolazione della rampa dello svincolo di Rosarno in provincia di Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un’autovettura e un furgone; nell’impatto una persona è deceduta e si registrano due feriti.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto la gestione della viabilità.

Il traffico in direzione nord e in uscita allo svincolo di Rosarno potrà usufruire del successivo svincolo di Mileto; il traffico in ingresso allo svincolo di Rosarno in direzione nord potrà entrare presso lo stesso svincolo in direzione sud e utilizzare lo svincolo di Gioia Tauro.