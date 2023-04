Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tre feriti

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 15.25 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo al km 326,400 tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro direzione Sud per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti un autocarro cassonato Renault ed una autovettura Dacia Duster.

A bordo dell’autocarro il solo conducente mentre nella vettura viaggiava un nucleo familiare di tre persone (il conducente, la moglie ed il figlio).

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre la donna rimasta incastrata nell”abitacolo. La stessa veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Anche il conducente ed il figlio che riportavano ferite lievi venivano affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale per ulteriori controlli.

I Vigili del Fuoco provvedevano altresì alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Nel tratto interessato dal sinistro transito su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.