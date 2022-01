Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno sulla vecchia SS106 ionica, oggi SP153, in contrada Tarianni di Amendolara.

Due i mezzi coinvolti una Fiat 126 ed un furgone. A seguito dell’impatto la Fiat 126 finiva fuori strada. Deceduta la conducente.

Sul posto, vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico per gli adempimenti di competenza.