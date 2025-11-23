Incidente tra due auto sulla Statale 107, sei feriti

Alle ore 18:00 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è intervenuta nel territorio comunale di Rovito, lungo la Strada Statale 107 al km 40,500, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Il bilancio complessivo è di sei persone ferite, tutte trasportate presso l’Ospedale Civile di Cosenza dal personale sanitario presente sul posto.

All’intervento hanno collaborato i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale Anas. La carreggiata risulta attualmente percorribile in un unico senso di marcia. Permangono rallentamenti e disagi alla circolazione.