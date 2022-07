Incidente tra due moto nel catanzarese, un centauro politraumatizzato trasportato in ospedale

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro con supporto delle unità Speleo Alpino Fluviali VVF sono intervenute alle ore 11.15 in loc. Bivio Cafarda SS109 nel comune di Pentone (CZ) per incidente stradale.

Coinvolte due moto di grossa cilindrata. Una delle due a seguito del sinistro, finiva fuori dalla sede stradale in una scarpata impervia, incendiandosi.

Il conducente, politraumatizzato ma cosciente, veniva raggiunto dai vigili del fuoco che provvedevano ad immobilizzare il malcapitato e al recupero fino a raggiungere la sede stradale dove veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.

Lievi escoriazioni per il secondo motociclista il cui veicolo rimaneva riverso sulla sede stradale.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì allo spegnimento del rogo ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. A coordinare le operazioni di soccorso il Capo Squadra Francesco Rosi ed il CRE Claudio Ortolini per il nucleo SAF.