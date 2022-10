Incidenti stradali nel milanese, muore un 32enne di Chiaravalle C.le

Due uomini – un motociclista 32enne e un ciclista 60enne – sono andati in arresto cardiaco dopo essere caduti a distanza di pochi minuti mentre percorrevano, ieri mattina, la statale 35 in via Valleambrosia all’altezza il primo di Assago e il secondo di Binasco nel Milanese.

Il 32enne, originario di Chiaravalle C.le, è morto dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Humanitas. La caduta è avvenuta alle 11.23 di ieri domenica 30 ottobre ad Assago.

Non è chiaro, per ora, se abbiano avuto un malore o se abbiano perso il controllo della moto o della bici battendo la testa o il corpo. (S1TV)