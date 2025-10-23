Leggiamo spesso, troppo spesso, di incidenti stradali anche gravi e mortali; e subito scatta il coro di “strada della morte”, qualsiasi strada. Leggiamo anche che “sono in corso gli accertamenti”; ma non leggiamo mai che cosa è stato “accertato”, e quali sono le cause o le colpe.

Le cause possono essere di qualsiasi natura. A me scoppiò in autostrada una gomma nuovissima, e mi sono salvato grazie alla più glaciale freddezza di reazione. In questo caso, la causa era la gomma. Causa può essere, per esempi, un ostacolo imprevisto come oggetto caduto… o cinghiali…

…a proposito, dei cinghiali non parla mai nessuno?

Se invece ci sono colpe, e spessissimo ce ne sono, io vorrei che gli “accertamenti” venissero condotti nel più breve tempo possibile, e i risultati resi pubblici con nome e cognome del colpevole. Soprattutto se gli “accertamenti” accertano ubriachezza o droghe.

Ognuno di noi, e ogni giorno, assiste a COLPE e reati: sorpassi azzardati o in striscia continua e doppia striscia continua, e in galleria; velocità assurde, non solo sulle rotabili ma anche nelle stradine di Soverato.

Non si sa perché, ma il pericolosissimo tratto tra rotatoria e via Galleria è privo di un DOSSO, e viene quotidianamente scambiato per Monza e da veicoli a quattro e a due ruote.

Conclusione: ogni volta che si verifica un incidente, io vorrei sapere le cause e le colpe. Se gli incidentati hanno commesso colpe, non sono vittime ma colpevoli.

Ulderico Nisticò