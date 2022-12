Includi Calabria: Avviso Pubblico per contributi soggetti autistici

La Regione Calabria ha adottato con DGR 489 del 14 ottobre 2022 edecretati il 02.12.2022 dec n°15571,il Progetto Includi Calabria finalizzato anche al sostegno di famiglie in cui sono presenti figli affetti da autismo PAC 2007/2013; Sono destinatari del presente avviso le persone con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Possono presentare domanda di accesso al contributo, i soggetti destinatari in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

· Essere residente in uno dei comuni componenti l’Ambito Territoriale di residenza_

· avere un ISEE (del nucleo familiare) inferiore o pari a € 30.000,00;

· avere una certificazione di diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica.

I richiedenti sono ammessi al rimborso delle spese sostenute per la fruizione di servizi erogati da operatori pubblici o privati, o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati a intervenire sulle problematiche della persona con DSA per migliorarne la capacità di adattamento alla vita quotidiana, in coerenza con le raccomandazioni previste dalle Linee Guida 21 (LG21) Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di interventi non farmacologici.

Non sono in ogni caso ritenute ammissibili le spese: a) relative ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto; b) sostenute per interventi e attività a carattere sanitario; c) trattandosi di misure a sostegno della domiciliarità, per persone ricoverate in struttura residenziale in regime di lungodegenza; d) già coperte da altre risorse pubbliche (es: esenzioni, contributi, rimborsi, voucher o buoni servizi; ecc.); e) sostenuti in periodi non ricompresi nell’arco temporale di ammissibilità è quello riferibile alle finestre di partecipazione all’avviso; f) non ricompresi nel Progetto Individuale.

Il sostegno economico assume la forma di contributo alla spesa già sostenuta dai destinatari/richiedenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 dicembre 2022, entro comunque i limiti del contributo massimo concedibile pari a euro 5.000,00 annui.