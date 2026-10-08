Incolla due Gratta e Vinci con il nastro adesivo: a processo per tentata truffa da 10 milioni di euro

Un’ingegnosa — quanto goffa — falsificazione è finita nelle aule di tribunale. Un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Cosenza, è finito a processo a Roma con l’accusa di tentata truffa per aver cercato di incassare un premio milionario utilizzando un biglietto assemblato artigianalmente.
I fatti risalgono al 2019, quando il 50enne si è presentato di persona presso l’Ufficio premi di Lotterie Nazionali nella Capitale, rivendicando una vincita stratosferica: oltre 10 milioni di euro.
A tradire l’uomo, tuttavia, è stato un dettaglio macroscopico: il tagliando presentato per il riscontro era stato palesemente unito al centro con del semplice nastro adesivo.
La presenza del nastro ha immediatamente insospettito il personale addetto ai controlli. Le successive verifiche tecniche e analitiche hanno confermato i dubbi degli operatori: il biglietto era il risultato della combinazione di due distinti Gratta e Vinci perdenti, tagliati e incollati insieme nel tentativo di far apparire la combinazione vincente.
Ad aggravare la posizione dell’uomo si è aggiunto un ulteriore dettaglio paradossale svelato dalle indagini: la cifra richiesta di oltre 10 milioni di euro non rientrava neppure tra i premi massimi previsti dal regolamento ufficiale di quel determinato tipo di lotteria. L’incredibile maldestria del tentativo non ha evitato la denuncia, portando il cittadino calabrese a dover rispondere del reato davanti al giudice.