Incolla due Gratta e Vinci con il nastro adesivo: a processo per tentata truffa da 10 milioni di euro

Un’ingegnosa — quanto goffa — falsificazione è finita nelle aule di tribunale. Un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Cosenza, è finito a processo a Roma con l’accusa di tentata truffa per aver cercato di incassare un premio milionario utilizzando un biglietto assemblato artigianalmente.

​I fatti risalgono al 2019, quando il 50enne si è presentato di persona presso l’Ufficio premi di Lotterie Nazionali nella Capitale, rivendicando una vincita stratosferica: oltre 10 milioni di euro.

A tradire l’uomo, tuttavia, è stato un dettaglio macroscopico: il tagliando presentato per il riscontro era stato palesemente unito al centro con del semplice nastro adesivo.

​La presenza del nastro ha immediatamente insospettito il personale addetto ai controlli. Le successive verifiche tecniche e analitiche hanno confermato i dubbi degli operatori: il biglietto era il risultato della combinazione di due distinti Gratta e Vinci perdenti, tagliati e incollati insieme nel tentativo di far apparire la combinazione vincente.

​Ad aggravare la posizione dell’uomo si è aggiunto un ulteriore dettaglio paradossale svelato dalle indagini: la cifra richiesta di oltre 10 milioni di euro non rientrava neppure tra i premi massimi previsti dal regolamento ufficiale di quel determinato tipo di lotteria. L’incredibile maldestria del tentativo non ha evitato la denuncia, portando il cittadino calabrese a dover rispondere del reato davanti al giudice.