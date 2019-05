Incontro a Santa Caterina dello Jonio sul “Distretto Turistico Territoriale”

Continua il percorso di discussione e confronto territoriale per la definizione della proposta di Distretto Turistico Territoriale (L.R. 2/2019) avanzata il 5 Aprile scorso – in quel di Soverato – dall’AOPT “Riviera e Borghi degli Angeli”. Prossimo appuntamento Mercoledì 15 maggio 2019, ore 17.30, presso la Delegazione Comunale di Santa Caterina dello Ionio Marina (grazie al supporto istituzionale del Comune di Santa Caterina dello Ionio) per avvio lavori preliminari del tavolo tecnico e di coordinamento.

All’incontro sono invitati a partecipare rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria, operatori turistici e tutti i soggetti interessati a sostenere concretamente la suddetta proposta. Al tavolo-incontro pubblico, utile ad avviare i lavori tecnici preliminari e di coordinamento del potenziale e nascente Distretto Turistico Territoriale, interverranno anche il Sindaco e l’Assessora al Turismo del Comune di Santa Caterina dello Ionio e l’on. Mirabello – Consigliere Regionale/Estensore della L.R.2/2019.