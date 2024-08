Incontro a Soverato sul rumore notturno

L’incontro tenutosi venerdì 2 agosto presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato ha visto la partecipazione attiva di una rappresentanza dei residenti, dei gestori delle discoteche locali, del Sindaco, Arch. Daniele Vacca, e di vari assessori comunali.

L’obiettivo principale dell’incontro era discutere l’ordinanza n. 152 del 31 dicembre 2022, che regola l’attività notturna dei locali e l’impatto del rumore sulla salute della comunità e sulla vivibilità di Soverato.

Durante il confronto, che è stato a tratti acceso, è emerso chiaramente un allineamento tra le posizioni dei gestori dei locali notturni e l’attuale amministrazione comunale.

Il Sindaco, in armonia con i rappresentanti delle discoteche, ha difeso l’efficacia dell’ordinanza vigente, sostenendo che essa risponde adeguatamente alle esigenze del turismo locale e alla vitalità economica della città.

È stato sottolineato che l’applicazione delle regole spetta alle autorità competenti e che qualsiasi problema legato al RUMORE deve essere affrontato attraverso un rigoroso rispetto delle normative esistenti.

L’incontro era stato promosso dai cittadini con l’intento di proporre alcune modifiche all’ordinanza, ritenute necessarie per garantire un miglior equilibrio tra l’attività turistica e il benessere dei residenti. In particolare, le proposte avanzate includevano:

1. Ridefinizione per la classificazione delle discoteche di Soverato: si è suggerito di individuare specifici requisiti tecnici e impiantistici per i locali notturni di Soverato, al fine di minimizzare l’impatto acustico sulle abitazioni vicine. Si è inoltre chiesto di chiarire quali locali rientrino nella deroga che consente di prolungare la musica fino alle 5 del mattino.

2. Divieto di utilizzo per le discoteche di fuochi d’artificio e vocalist nelle ore notturne: Per ragioni di sicurezza e per ridurre i disturbi notturni, è stato proposto di vietare l’uso di questi elementi durante gli spettacoli nelle discoteche.

Nonostante le proposte siano state respinte dal Sindaco, l’incontro ha avuto un’importante funzione di sensibilizzazione e ha mostrato il forte desiderio dei cittadini di tutelare il loro diritto al riposo e a un ambiente urbano salubre.

Molte persone presenti hanno espresso solidarietà e incoraggiato a continuare nella ricerca di soluzioni condivise.

È stata anche avanzata l’idea di costituire un Comitato cittadino per monitorare e promuovere ulteriori iniziative in questa direzione.

Tuttavia, resta il rammarico per la visione politica dell’attuale amministrazione, che sembra privilegiare un modello di turismo basato su un’intensa attività notturna, a discapito della qualità della vita dei residenti.

Questo incontro ha chiarito come, da anni, si stia costruendo un tipo di turismo che potrebbe non essere sostenibile a lungo termine per la comunità di Soverato.

Pietro Curatola – Promotore dell’incontro e residente a Soverato