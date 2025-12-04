Incontro culturale sulla musica rock all’IC “Don L. Milani” di Martirano

Nei giorni 12, 19, 27 novembre e 2 dicembre, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano hanno vissuto un’esperienza culturale unica: un incontro con il critico musicale Francesco Sacco, responsabile della comunicazione dell’associazione RockOn di Martirano Lombardo, il maestro Vittorio Lanzo, presidente della medesima associazione e il musicista Antonio Rende.

L’iniziativa, coordinata dalla dott.ssa Margherita Marrelli, docente funzione strumentale, si è svolta sotto forma di lezione-concerto, durante la quale gli studenti, attenti e curiosi, dei plessi di Martirano, San Mango d’Aquino, Motta S. Lucia, Conflenti e Martirano Lombardo hanno assistito non solo al racconto sulle origini del rock’n’roll e delle sue principali evoluzioni, ma hanno anche potuto ascoltare brani eseguiti dal vivo dai musicisti, alternando così momenti di ascolto a spiegazioni didattiche.

Le alunne e gli alunni hanno così potuto conoscere da vicino lo strumento più rappresentativo del rock’n’roll, la chitarra, e comprendere il significato del fare musica.

Il critico, dott. Francesco Sacco, ha poi saputo coinvolgere il giovane pubblico con passione e competenza, presentando un genere che è patrimonio culturale mondiale, sapendo unire teoria e pratica, tecnica e sensibilità.

L’incontro, occasione preziosa di arricchimento e ispirazione per gli studenti, ha rappresentato un ponte tra scuola e territorio, tra educazione e cultura, testimoniando l’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà artistiche e associative locali.

Importanti ringraziamenti vanno in primis al Dirigente Scolastico, prof.ssa Manuela Maletta, che ha accolto con entusiasmo la proposta progettuale, a tutti i Sindaci dei comuni interessati per la disponibilità del servizio di trasporto, laddove necessario, alla funzione strumentale dell’AREA 3, dott.ssa Margherita Marrelli, al critico Francesco Sacco, al maestro Vittorio Lanzo e al musicista Antonio Rende per la disponibilità, la professionalità e l’energia con cui hanno arricchito la mattinata scolastica.

La musica, ancora una volta, si è dimostrata un linguaggio universale capace di unire ed educare, un’arte che arricchisce la vita quotidiana e che, anche a scuola, contribuisce allo sviluppo globale degli individui.