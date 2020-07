Incontro medico a Squillace: Come difendersi dal coronavirus

Il noto cardiologo dott, Salvatore Spagnolo sarà relatore presso il Castello di Squillace domani, martedì 21 luglio, nell’ambito dell’iniziativa “Dialoghi sulla Salute”.

Come uccide il coronavirus, attuali possibilità terapeutiche. E’ questa l’interessante, quanto attuale tematica che verrà affrontata martedì 21 luglio alle ore 17,00 presso il Castello di Squillace. Ad approfondire il tema diventato di scottante attualità, un relatore di eccellenza, il noto cardiologo di origini calabresi, prof. Salvatore Spagnolo. In questi mesi di pandemia, specie nella fase in cui si è registrato il maggiore numero di vittime , diverse sono state le teorie dei vari esperti .

Fra queste un ruolo di primaria importanza è tuttora assegnato a quella diffusa dal prof Salvatore Spagnolo relativa all’uso dell’eparina. Già responsabile della cardiochirurgia del Policlinico San Martino di Genova, della cardiochirurgia del Policlinico di Monza e oggi corresponsabile della cardiochirurgia dell’Iclas di Rapallo, il prof. Spagnolo individua nell’embolia la principale causa delle morti da covid.

La necessità di trovare, possibilmente in tempi brevi, delle cure efficaci, magari anche da effettuare direttamente presso il proprio domicilio, è una delle sfide più impegnative a cui è chiamato il sistema sanitario del nostro Paese. L’occasione di approfondimento su questo importante argomento, resa possibile dall’assessore alla programmazione e turismo del comune di Squillace, il sociologo Franco Caccia, appare quanto mai utile ed opportuna. Aumentare le conoscenze sui temi della salute, fra le famiglie e la popolazione in modo da essere pronti ad affrontare , con strumenti aggiuntivi, l’eventuale nuova impennata di contagi, da molti pronosticata per il prossimo autunno, è infatti un importante obiettivo di salute.

L’incontro con il prof Salvatore Spagnolo è inserito in un ciclo di incontri promossi dal Comune di Squillace e dall’azienda sanitaria di Catanzaro- distretto di Soverato, denominato dialoghi sulla salute i cui appuntamenti successivi sono i seguenti : 31 luglio 2020 -l’assistenza ospedaliera dei bambini, tra innovazioni scientifiche e solidarieta’ relatore – dr. Giuseppe Raiola – direttore reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera “Pugliese –Ciaccio” di Catanzaro; 7 agosto 2020 – Anziani in salute. I rimedi possibili per difendere il corpo e la mente in eta’ senile; relatore – dr. Piero Gareri- dirigente medico, specialista in geriatria presso l’Asp di Catanzaro; 21 agosto 2020 – Comportamenti salutari nei pazienti con diabete, relatore – dr. Giuseppe Pipicelli, già dirigente della struttura complessa diabetologia dell’Asp di Catanzaro e direttore generale dei “borghi della salute” .

La città di Squillace, anche attraverso queste iniziative, si propone come meta turistica in cui la bellezza e unicità dei luoghi, rappresentano lo scenario ideale per la diffusione e condivisione di nuove conoscenze, bene fondamentale per la costruzione del futuro .