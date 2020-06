Incontro rappresentanti di “Progetto Civico per Satriano” con Commissario Prefettizio

Una delegazione di rappresentanti del movimento politico “Progetto Civico per Satriano” formata da Francesco Maida, Fortunato Drosi e Paolo Vitale è stata ricevuta dal Commissario Prefettizio, Dott.ssa Patrizia Siciliano, presso il Comune di Satriano.

Avendo ricevuto molteplici segnalazioni e sollecitazioni da parte di cittadini e di associazioni, nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte anche il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Nicola Carnuccio, sono state sottoposte al Commissario alcune questioni tra le quali la situazione relativa ai lavori di ripristino della strada “Notarmelli”; la manutenzione del ripetitore TV attraverso la previsione annuale in bilancio delle risorse; la periodicità per la manutenzione del verde pubblico; lo stato dei lavori relativi al palazzo comunale; la pronta utilizzazione del contributo regionale per la pulizia delle spiagge nell’approssimarsi della stagione estiva; la richiesta alla protezione civile di ulteriori mascherine per distribuirle ai cittadini visto il protrarsi dell’utilizzo previsto dalle disposizioni normative vigenti; l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche previsto dal decreto “Rilancio”; il miglioramento della viabilità per il raggiungimento della montagna.

Oltre alle suddette, su richiesta di cittadini ed imprenditori locali, sono state sottoposte altre problematiche.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità con l’unico intento di dare soluzione ai problemi della Comunità.