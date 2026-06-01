Incontro sul bullismo e cyberbullismo con l’Avvocato Rita Tulelli presso il Liceo Classico “Diodato Borrelli”

Presso l’Istituto Omnicomprensivo – Liceo Classico “Diodato Borrelli”, si è svolto un importante incontro dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo, durante il quale l’Avvocato Rita Tulelli ha presentato il suo libro “Il fragile bullo”.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di confronto e crescita per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di riflettere su una tematica attuale e delicata.

Nel corso della presentazione, i ragazzi si sono mostrati molto partecipi e interessati, ponendo numerose domande all’Avvocato Tulelli. Le domande hanno riguardato le dinamiche del bullismo, il ruolo della vittima e del bullo, le conseguenze dei comportamenti online e le possibili strategie per affrontare situazioni di difficoltà. Il dialogo aperto ha permesso di approfondire i temi trattati nel libro in modo diretto e coinvolgente.

Gli studenti, oltre a intervenire con domande e riflessioni, hanno anche espresso la loro creatività realizzando numerosi disegni ispirati ai temi del bullismo e del cyberbullismo. Attraverso queste elaborazioni artistiche, hanno saputo rappresentare emozioni, situazioni e messaggi di solidarietà, dimostrando grande sensibilità verso l’argomento.

Il libro “Il fragile bullo” analizza con attenzione le diverse forme di prevaricazione tra adolescenti, evidenziando non solo la sofferenza delle vittime, ma anche le fragilità interiori di chi assume comportamenti aggressivi. Le storie narrate invitano a riflettere sull’importanza dell’ascolto, del rispetto e dell’empatia nelle relazioni tra pari.

Durante l’incontro è stato inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del cyberbullismo, che attraverso i social network può amplificare rapidamente le conseguenze di gesti e parole offensive, rendendo ancora più difficile per le vittime difendersi e trovare serenità.

In conclusione, l’incontro con l’Avvocato Rita Tulelli ha rappresentato un’occasione preziosa di sensibilizzazione e formazione. Il forte coinvolgimento degli studenti, attraverso domande e disegni, ha reso l’evento un momento vivo di partecipazione, confermando l’importanza di continuare a promuovere il dialogo su questi temi nelle scuole.