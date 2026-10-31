Inflazione e deflazione

Siccome io sono un economista manco dilettante, direi orecchiante, vediamo se ho capito che vuol dire inflazione al 5,4%. Vuol dire che se io ho in tasca due fogli da 50 €, non ho 100 €, bensì ne ho 94,6.

Come quando il governo di Romano Prodi, il quale Prodi è un economista con otto lauree, passò a un euro, cioè lire 1.936,27, quello che era prima a lire 1.000, e che invece dovevano corrispondere a € 0,52: e fu il doppio. Alla fine della vendemmia, come economista sono meglio io, povero letterato, di Prodi con dodici master.

A proposito, l’attuale governo è quello per cui io ho votato, quindi me la devo prendere anche con il governo attuale, se c’è l’inflazione al 5,4%.

L’inflazione, in pratica, è l’aumento dei prezzi. La soluzione, secondo una mentalità che circola da tre secoli è quella della canzoncina “sciùr parùn da li belli brachi bianchi, fora li palanchi”, cioè aumento dei salari.

Ma il padrone, elegantemente vestito di pantaloni candidi, il giorno stesso farebbe alla Prodi maniera, cioè aumenterebbe i prezzi dei supermercati di cui è azionista, e ciò sapendo che i suoi operai hanno in tasca più carta. Entro quel dì, gli operai si troverebbero soldi nominali e ci perderebbero in termini reali!

Ma c’è lo Stretto di Hormuz… bah, con questo bel ragionamento, dobbiamo lasciar fare alle fantasticate leggi economiche del XVIII secolo, e aspettare che l’economia e a finanza si aggiustino da sole.

Non è mai successo e non succederà mai, questo fasullo mito liberale. Servono invece scelte politiche non per mettere in giro 1054,6 euro invece di 1000 per rincorrere l’inflazione, ma calare i prezzi del 5,4… meglio se del 10%.

Facile, vero? Attenti che la deflazione ha un costo sociale, e rischiamo che il ragazzino cocco di mamma non possa comprarsi il cellulare da 1.500 euro (è storico!). Poco male, se ne compra uno da 100, così magari non riceve più messaggi demenziali da intellettuali frustrati prossimi onorevoli deputati.

Ulderico Nisticò