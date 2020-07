Infrastrutture, Vono (IV): Trasversale delle Serre, un commissario per velocizzare

Un piano shock per la Calabria e per la Trasversale delle Serre in una riunione fortemente voluta dalla senatrice Silvia Vono con il diretto coinvolgimento del Ministero dei Trasporti attraverso il sottosegretario Salvatore Margiotta e i funzionari tecnici delle infrastrutture ingg. Capuani e Gentili.

Alla conferenza, svoltasi presso la segreteria politica, hanno partecipato anche i sindaci dei territori interessati al completamento che si sono confrontati con i dirigenti nazionali e del compartimento Calabria ANAS relativamente all’iter dei lavori degli ultimi tratti di collegamento della Trasversale con l’Autostrada.

Tanti gli adempimenti e i passaggi che vedranno impegnata la senatrice ed il sottosegretario per una possibile velocizzazione dell’iter burocratico. Tuttavia dopo un animato confronto sui lavori in essere e quelli in progettazione, per la tratta del Colle dello Scornari e di Vazzano l’idea che incalza è quella di nominare un commissario unico sul modello del ponte di Genova.

“A fronte di un immobilismo burocratico che continua a perdurare, l’idea, proposta dalla senatrice, già illustrata al Ministro De Micheli nell’ambito del Piano Shock di Italia Viva, appoggiata dagli amministratori presenti e condivisa con Margiotta sembra quella più adatta al fine di concludere in tempi brevi i lavori”.

“Dopo l’apertura dello svincolo sull’A2 di Luglio 2019, questo intervento consentirebbe finalmente una viabilità scorrevole, unita a una messa in sicurezza di un punto notoriamente problematico e un ampio utilizzo della Trasversale nell’ottica di uno sviluppo del territorio e di una ripresa della filiera turistica ed economica, riducendo il tempo di percorrenza da versante a versante di circa trenta minuti. “ Così la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono.