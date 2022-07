Iniziati a Montauro i lavori sulla Sp 124 per la realizzazione della rotatoria al bivio di Costaraba

Sono iniziati i lavori sulla sp 124, nel comune di Montauro, per la realizzazione della rotatoria al bivio di Costaraba. A darne notizia è il consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici e viabilità Francesco Fragomele, che rimarca il valore di “un’opera strategica e importante per la sicurezza e il deflusso del traffico estivo, considerata l’altissima presenza di residenti e turisti che frequentano la costa jonica catanzarese”.

“E’ un’opera voluta fortemente da questa Amministrazione Provinciale – spiega Fragomele – con la progettazione iniziata agli inizi del 2021, per un importo di 160 mila euro, somme che fanno parte del capitolo di spesa della manutenzione ordinaria e straordinaria stradale. L’opera è stata affidata nel mese di aprile alla ditta aggiudicatrice Sifil Srl. Più volte mi sono interfacciato con l’assessore comunale di Montauro e consigliere provinciale Paolo Mattia, sia per i tempi, che per la realizzazione stessa dell’opera”.

“Ringrazio, l’on. Antonio Montuoro, all’epoca vice presidente della provincia di Catanzaro e il mio predecessore con delega ai lavori pubblici e viabilità Fernando Sinopoli, i quali hanno seguito la prima fase della progettazione, il dirigente ing. Floriano Siniscalco, che ha seguito e istruito l’intero iter per la riuscita dell’opera e i geometri del comparto. I lavori testimoniano come, nonostante i tagli e i pochissimi trasferimenti da parte del governo centrale, la Provincia di Catanzaro, con mille difficoltà, riesce a dare risposte e opere concrete ai cittadini”. (S1TV)