Iniziativa ecologica della Pro Loco Badolato con una raccolta straordinaria di carta

Nei giorni 5 e 6 Febbraio, presso il piazzale della Scuola Media di Badolato Marina, si sono tenute due giornate di raccolta straordinaria di carta e cartone promosse dalla Pro Loco di Badolato.

Le due giornate sono state organizzate nel contesto di una più ampia iniziativa ecologica e sociale, che ha visto coinvolti il Comune di Badolato, l’Unione dei Comuni “Versante Ionico”, la ditta MEA srl, l’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” e l’Istituto Comprensivo “T.Campanella” di Badolato.

Sono stati raccolti circa 1500 kg tra imballaggi e oggetti in carta e cartone: libri inutilizzabili, quaderni e quadernoni (senza copertine di plastica), riviste e giornali, materiale di carta in generale.

Ora, grazie al riciclo, saranno resi idonei ad essere reintrodotti nei cicli produttivi. E da qui nascerà anche un omaggio simbolico di materiale di consumo per le classi delle Scuole locali. Sono state tante le famiglie che hanno partecipato all’iniziata che ha visto anche la presenza e partecipazione di diversi soci della Pro Loco, giovani ed adulti, e dell’Assessora alle Politiche Sociali Pia Russo in rappresentanza del Comune di Badolato.

Il presidente della Pro Loco, Pietro Piroso, in chiusura ha colto l’occasione per ringraziare tutti i soci ed i cittadini che, conferendo i propri rifiuti cartacei, hanno ricalcato il loro impegno nel rispetto dell’ambiente. Piroso, consigliere regionale anche dell’UNPLI Calabria, ha inteso ringraziare gli enti pubblici e privati che hanno patrocinato e sostenuto l’iniziativa, a partire dal Comune di Badolato, dall’Unione dei Comuni “Versante Ionico” e dalla MEA srl.

“Questa di oggi – ha dichiarato – è una piccola goccia nell’oceano. Bisogna continuare a fare la raccolta differenziata, innalzando sia il livello quantitativo che qualitativo. Ricordiamo che nel territorio comunale di Badolato la raccolta domestica ordinaria di carta e cartone si esegue ogni due settimane il Giovedì (rifiuti da esporre Mercoledì sera) in alternanza col vetro. Per richiedere informazioni o per segnalazioni basta rivolgersi ai numeri utili del gestore del servizio di raccolta e smaltimento. Da parte nostra, nei prossimi mesi, – ha concluso Piroso – non mancherà l’impegno ad organizzare altre iniziative sociali, ecologiche ed ambientali di questo tipo con il coinvolgimento attivo di scuole, enti ed associazioni locali. Grazie ed alla prossima!”.