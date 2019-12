Iniziativa solidale allo Spox di Soverato, il “Giubbotto sospeso”

Con un post su Facebook lo staff dello stabilimento balneare Spox di Soverato si fa promotore di un’interessante iniziativa solidale per questo periodo natalizio, “Il Giubbotto sospeso”. Ecco la nota diffusa:

“Quanti giubbotti che ritroviamo a casa e che non vengono usati da anni? Troppi! Noi abbiamo pensato di lasciarli “sospesi” per tutte quelle persone che, magari, vorrebbero proteggersi dal freddo in questo periodo, ma non possono permetterselo. Un piccolo pensiero che potrebbe, perché no, aiutare a trascorrere meglio questo Natale! Natale è anche condivisione.”